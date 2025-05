Polizei Mettmann

POL-ME: 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - 2505063

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag, 14. Mai 2025, wurde ein 20-jähriger Wülfrather bei einem Zusammenstoß seiner Yamaha R7 mit einem Renault eines 68-Jährigen auf einer Landstraße in Mettmann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Wülfrather zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr befuhr ein 20-jähriger Wülfrather auf seiner Yamaha R7 die Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath. Nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen überholte er im Bereich eines bestehenden Überholverbotes mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. In Höhe eines Spargelverkaufsstands scherte er wieder auf die Richtungsfahrbahn ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 68-jähriger Wuppertaler, der zuvor auf dem Seitenstreifen geparkt hatte, mit seinem Renault Capture auf die Fahrbahn.

Der 20-Jährige fuhr auf das Heck des Renault auf, wodurch er schwer verletzt wurde. Couragierte Zeuginnen und Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Wülfrather anschließend zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Mettmanner Straße vollständig ab und ließ die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abschleppen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell