Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten - 2505064

Hilden (ots)

Am Mittwochabend, 14. Mai 2025, kam es in Hilden zur versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:50 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er in der Straße Am Zuckerbuckel einen lauten Knall gehört hatte. Er beobachtete einen Unbekannten auf einem rot-silbernen Fahrrad, der sich rasch von dem beschädigten Zigarettenautomaten in Richtung Hofstraße entfernte. Der Mann hatte nach Aussagen des Zeugen eine schlanke Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze, kurze Hose.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach ersten Erkenntnissen machte der Täter keine Beute, jedoch entstand am Zigarettenautomaten ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.500 Euro. Ob die Tat mit weiteren Sprengungen in Hilden im Mai zusammenhängt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6030257 ), ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu der versuchten Sprengung des Zigarettenautomaten geben? Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

