Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit Sach- und Personenschaden

SB-Gersweiler (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Gersweiler zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Die Unfallverursacherin (34) wollte einen auf der Straße abgeparkten Pkw passieren, kam dadurch in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dabei wurde sowohl sie, ihre Beifahrerin (54) als auch der Fahrer (47) des anderen beteiligten Pkw verletzt, kamen zunächst nach der Erstversorgung durch RTWs in nahegelegene Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße vollgesperrt, mehrere RTW, Notarzt und Berufsfeuerwehr waren vor Ort. Es entstand hoher Sachschaden, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Bereits am Abend konnten alle Beteiligte wieder aus den Krankenhäusern entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell