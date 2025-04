POL-SBR-BURB: Mehrere Fahrzeuge in Saarbrücken- Rastpfuhl beschädigt

Saarbrücken-Burbach (ots) - Am 02.04.2025 ereignete sich gegen 17:49 Uhr in der Luisenthaler Straße in 66115 Saarbrücken ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung des Rollerfahrers kam es zur Kollision mit einem Pkw, sodass der Rollerfahrer stürzte. Er wurde zunächst durch RTW-Besatzung erstversorgt, dann wegen schwerer Kopf- und Thoraxverletzungen in ein Saarbrücker ...

