Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbruchversuch in Praxis

Täter scheitert an Fenster

Lorsch (ots)

Zwischen Montagnachmittag (23.9.) gegen 16:30 Uhr, und Dienstagmorgen (24.09.), 8 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in eine Arztpraxis in der Heppenheimer Straße einzubrechen. Der Täter hebelte mehrfach an einem Fenster an der Außenfassade. Dabei wurde das Fenster teilweise aus der Aufhängung gebrochen, allerdings gelang es dem Täter nicht, die Verriegelung komplett zu überwinden, weshalb der Einbruchversuch abgebrochen wurde. Der Gesamtschaden, der durch das kriminelle Vorgehen der Täter entstanden ist beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden.

