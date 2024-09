Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Seniorin bestohlen

Vorsicht vor krimineller Masche

Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Ins Visier eines bislang unbekannten Täters, geriet eine Seniorin aus der Gutenbergstraße am Dienstagmorgen (24.9.). Der Kriminelle gab vor, die Feuermelder prüfen zu müssen und gelangte so gegen 10.50 Uhr in die Wohnung. Er nutzte eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin, um sich Bargeld und Schmuck anzueignen. Danach flüchtete der Mann mit seiner Beute.

Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine lange dunkle Hose und hatte kurze dunkelblonde Haare. Laut Zeugenaussagen hatte er ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Lassen Sie deshalb niemals Fremde in Ihre Wohnung!

Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

