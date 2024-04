Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand im 3. OG eines Mehrfamilienhauses

Oberhausen (ots)

Einsatz: Freitag 05. April 2024, 11:05 Uhr, Gravestraße

Freitagvormittag wurde die Berufsfeuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Küche der Dachgeschosswohnung zu einem Brand, in dessen Folge die Wohnung komplett verrauchte. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung auf. Ein Trupp unter Atemschutz leitete die Brandbekämpfung im Innenangriff ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurde die Wohnung mit der Wärmebildkamera auf letzte Glutnester kontrolliert. Dabei musste die Decke zum Dachstuhl mittels Brechwerkzeug geöffnet werden, um eine Brandausbreitung auszuschließen. Nach etwa 30 Minuten konnten die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese wird nun die Brandursachenermittlung aufnehmen.

