POL-ME: Projekt "zOOm": Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Stadt und Zoll - 2505069

Velbert / Heiligenhaus (ots)

In Velbert und Heiligenhaus haben am Mittwoch, 14. Mai 2025, Polizei, Ordnungsämter und Zoll bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz im Rahmen des Projektes "zOOm" Präsenz gezeigt und mehrere Kioske sowie einen Supermarkt überprüft.

Das ist die Bilanz des Einsatzes:

Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr kontrollierten die Ordnungsbehörden am Mittwoch zehn Objekte. Im Stadtgebiet Heiligenhaus wurden dabei drei Kioske und ein Supermarkt überprüft, zeitgleich erfolgten Kontrollen an sechs Kiosken in Velbert.

Dabei verzeichneten die Kräfte zahlreiche Verstöße. In fast allen kontrollierten Gewerbeeinheiten stellten die beteiligten Behörden zum Teil erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung der Tageseinnahmen fest. Ebenso wurden zwei Verstöße gegen das Waffengesetz registriert und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Betriebs einer Überwachungskamera im öffentlichen Raum eingeleitet.

In Velbert stießen die Ermittlerinnen und Ermittler in einem Kiosk auf größere Mengen illegaler E-Zigaretten und unversteuerten Wasserpfeifentabak. In einem Supermarkt in Heiligenhaus stellten die Ermittler zudem mehrere Kartons mit augenscheinlich gefälschten Drogerieartikeln sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Alle kontrollierten Gewerbeobjekte waren das erste Mal das Ziel einer behördenübergeifenden Überprüfung. Die Ergebnisse belegen die Notwendigkeit und Effizienz dieses Vorgehens durch Polizei, Städte und Zoll.

Was bedeutet das "zOOm-Projekt"?

Die Abkürzung "zOOm" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

