Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall Pfeffer gesprüht und dann geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch hatte eine 19-Jährige ihren Renault auf einem Parkplatz in der Handelsstraße geparkt. Gegen 20:30 Uhr kehrte sie wieder zu dem Parkplatz zurück. Dabei sah sie, dass ein Audi ohne Kennzeichen und mit aufheulendem Motor auf dem Parkplatz Driftübungen machte. Plötzlich verlor der Fahrer des Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte dabei den geparkten Renault. Der dabei entstandene Schaden am Renault wird auf 1.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall stiegen fünf Personen aus dem Audi aus. Der Fahrer nahm Kontakt zur 19-Jährigen auf. Er bat darum, keine Polizei zu verständigen, da er erst 17 Jahre alt sei und keinen Führerschein habe. Darauf ließ sich die Frau aber nicht ein. Ein Bekannter der 19-Jährigen wollte sicherstellen, dass der Fahrer und seine Begleiter bis zum Eintreffen der in der Zwischenzeit verständigten Polizei am Unfallort bleiben. Völlig überraschend attackierte einer aus der Gruppe des Fahrers den Bekannten mit Pfefferspray. Dann flüchteten die fünf, die zuvor im Audi gefahren waren. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Fahrer des Audi war nach eigenen Angaben 17 Jahre alt. Er war ungefähr 170 cm groß und hatte dunkle Haare im Boxerschnitt. Er hatte einen Oberlippenbart und war mit einer grauen Jogginghose bekleidet. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem südosteuropäischen Phänotyp.

Der Mitfahrer, welcher das Pfefferspray einsetzte, war ebenfalls ungefähr 17 Jahre alt und wenige Zentimeter größer als der Fahrer. Er trug seine braunen Haare mit einem Mittelscheitel und war ebenfalls mit einer Jogginghose bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell