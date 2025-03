POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 27-Jähriger - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Schwetzingen (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr,ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer am Schwetzinger Bahnhof eine für Fußgänger vorgesehene Mittelinsel in Richtung der Zuggleise. Hier fuhr er von der Mittelinsel auf die Straße Bahnhofsanlage und übersah dabei ...

mehr