POL-MA: Mannheim: Autofahrer verursacht Unfall mit knapp 30.000 Euro beim Ausparken

Ein Autofahrer verursachte am Mittwochvormittag einen Unfall, als er eine Parklücke in der Carl-Benz-Straße mit seinem VW verlassen wollte und dabei einen von hinten herannahenden Mercedes-Benz übersah.

Der 45-jährige VW-Fahrer war gegen 09:45 Uhr dabei, aus einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Carl-Benz-Straße auszuparken um anschließend in Richtung Waldhofstraße zu fahren. Beim Einordnen in den fließenden Verkehr übersah er den in selbige Richtung fahrenden 23-jährigen Mercedes-Fahrer. Die Fahrzeuge prallten gegeneinander, sodass ein Gesamtsachschaden von knapp 30.000 Euro entstand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 45-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige hingegen blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

