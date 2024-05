Polizei Düren

POL-DN: Zwei Personen nach Brand verletzt

Nideggen (ots)

Nach einem Brand wurden zwei Hausbewohner in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Nacht auf Samstag (11.05.2024 gegen 01:15 Uhr) kam es in Nideggen- Rath, in der Straße An den Eichen, zu einem Brandgeschehen. Eine Hausbewohnerin bemerkte zur genannten Zeit Flammen auf der Terrasse des Einfamilienhauses. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch die Flammen wurde die Terrasse sowie das angrenzende Wohnzimmer und auch Teile des Daches beschädigt. Die Bewohner, eine 8- köpfige Familie, hatten das Haus selbständig verlassen können. Der Familienvater und ein 3- jähriges Kind wurden durch den Rettungsdienst aufgrund des eingeatmeten Rauchs zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Wie es zu dem Feuer kam ist derzeit unbekannt. Der Brandort wurde nach Abschluss der Arbeiten gesichert und die Beschlagnahme ausgesprochen. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei sind eingeleitet.(pw)

