LPI-J: Schaukasten eingeworfen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schöps: Ein mit großen Betonteilen beladener Sattelzug fuhr als Schwerlasttransport in Begleitung eines Polizeifahrzeuges am späten Donnerstagabend auf der Bundesstraße von Kahla in Richtung Jena. An der Einmündung bei Schöps beabsichtigte ein Pkw-Fahrer auf die Bundesstraße in Richtung Kahla aufzufahren. Dabei achtete er nicht auf die überbreite Ladung und stieß fortfolgend mit dem ...

mehr