Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit einem Schwerlasttransport

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schöps: Ein mit großen Betonteilen beladener Sattelzug fuhr als Schwerlasttransport in Begleitung eines Polizeifahrzeuges am späten Donnerstagabend auf der Bundesstraße von Kahla in Richtung Jena. An der Einmündung bei Schöps beabsichtigte ein Pkw-Fahrer auf die Bundesstraße in Richtung Kahla aufzufahren. Dabei achtete er nicht auf die überbreite Ladung und stieß fortfolgend mit dem oberen Teil seines Fahrzeuges (A-Holm der Fahrerseite) mit einem Betonteil zusammen. Mit leichten Verletzungen ist er dann von einem Rettungsteam behandelt worden. Ein Abschleppdienst hat den verunfallten Pkw geborgen. Der Transport konnte nach der Unfallaufnahme seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell