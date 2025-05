Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Unfallflucht

Um 21:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 38-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Fuldaer Straße in Sontra. In einer Rechtskurve kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke hinein. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, konnte aber zeitnah durch die Polizeibeamten der Polizeistation Sontra ermittelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden (Hecke und Auto) von ca. 2200 EUR.

Gegen Fahrzeugtür gefahren

Um 09:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 70-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Kirchstraße in Hessisch Lichtenau. Ein 81-Jähriger aus Spangenberg parkte zu dieser Zeit mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand und öffnete zum Aussteigen die Fahrertür. Dabei übersah er den herannahenden Pkw der 70-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Sachschaden: ca. 7000 EUR.

