Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Geschäft

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Obergasse in Ringgau-Netra. Mehrere unbekannte Täter drangen in den Verkaufsraum ein, nachdem eine Tür aufgehebelt wurde. Im Verkaufsraum wurde eine Überwachungskamera manipuliert, anschließend noch mehrere Türen gewaltsam angegangen, so dass ein Sachschaden von ca. 5000 EUR zu verzeichnen war. Im Kassenbereich wurde dann das Schloss zur Sicherung der Zigaretten aufgebrochen, so dass sämtliche dort gelagerten Zigarettenschachteln entnommen und entwendet werden konnten. Schaden: ca. 8000 EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um drei männliche Personen handeln, die für die Taten infrage kommen.

Weiterer Einbruch

In unmittelbarer Nähe zum Tatort in der Obergasse wurden gegen 01.51 Uhr in der Straße "Im Winkel" in Netra mehrere Personen festgestellt, die sich einem dortiges Grundstück aufhielten. Eine Person war nach bisherigen Erkenntnissen bereits in das Haus eingedrungen, wurde dort aber überrascht, worauf dieser flüchtete. Entwendet wurde in diesem Fall nichts.

Die Kripo bittet daher um Hinweise, wer zu den besagten Zeitpunkt im Bereich Obergasse, Brauhausstraße, "Am Anger" und "Im Winkel" in Netra auffällige Wahrnehmungen gemacht hat; insbesondere auch zu Fahrzeugen, die dort aufgefallen sind. Hinweise bitte unter Tel.: 05651/9250 an die Kripo in Eschwege.

