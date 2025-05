Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.05.25

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 06:01 Uhr befuhr heute Morgen ein 35-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3239 zwischen Hilgershausen und Dudenrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 21:10 Uhr wurde am gestrigen Montagabend im Bereich der Eisenbahnstraße in Eschwege eine 20-jährige Eschwegerin auf einem E-Scooter fahrend angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamine, worauf die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Straße "Lindenanger" in Meinhard-Schwebda einzubrechen. Darauf deuten Einbruchsspuren an der Hintertür des Pfarrhauses. Auch wurde die Glasscheibe der dabei zerstört. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angerichtet. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Handtasche

Um 19:50 Uhr ereignete sich gestern Abend der Diebstahl einer Handtasche auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Landstraße in Reichensachsen. Zur Tatzeit hatte eine 57-Jährige aus der Gemeinde Wehretal ihren Einkauf in das Auto verstaut und brachte danach den leeren Einkaufswagen zurück. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, um aus dem unverschlossenen Auto die Handtasche samt Portmonee vom Beifahrersitz zu stehlen. In dem Portmonee befanden sich überwiegend persönliche Dokumente. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Tatverdächtig ist ein männliche Person, ca. 175 cm groß, untersetzte bis korpulente Figur, kurze schwarze Haare und von südosteuropäischen Phänotyp. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Kennzeichens

Am gestrigen Montag wurde das vordere amtliche Kennzeichen "KS-PF 3259", das an einem Ford Focus angebracht war, entwendet. Die Tat ereignete sich vermutlich im Raum Eschwege zwischen 08:00 Uhr und 16:05 Uhr. Schaden: 40 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Widerstand, Körperverletzung

Um 15:20 Uhr wurde eine stark alkoholisierte weibliche Person im Eingangsbereich des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege gemeldet. Da die 40-Jährige aus Eschwege dort herumgrölte und ein durchgeführter Test einen Wert von ca. 2,5 Promille ergab, sollte sie nach richterliche Anordnung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht werden. Dem widersetzte sie sich stark und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde gegen die 40-Jährige eingeleitet.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 24-Jähriger aus Zetel mit einer Sattelzugmaschine die L 3249 zwischen Diemerode und Heyerode. Beim Abbiegen auf einen Feldweg (Baustellenbereich) kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Wildunfall

Um 00:37 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 57-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw die B 7 in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Rittmannshausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:21 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 66-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw in der Mühlstraße in Witzenhausen aus einer Parklücke auszuparken. Dabei beschädigte er einen dahinter geparkten Pkw Dacia, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Kasseler Straße (Ecke Bürgerstraße) in Witzenhausen wurde in der vergangenen Nacht ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen. Gegen 03:20 Uhr wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Automat aufgehebelt und eine noch nicht bekannte Menge an Bargeld und Zigaretten entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl eines Rucksacks

Um 17:28 Uhr wird gestern Nachmittag angezeigt, dass einem 15-Jährigen aus Hann. Münden im tegut-Markt" An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen der Rucksack entwendet wurde. Im Rucksack befand sich unter anderem ein iPad im Wert von mehreren hundert Euro. Noch während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei erscheint ein polizeibekannter 49-Jähriger aus Witzenhausen im Bereich des tegut-Marktes mit dem zuvor entwendeten Rucksack. Der Rucksack wurde daraufhin sichergestellt; das iPad war jedoch nicht mehr auffindbar. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen gegen den 49-Jährigen an.

