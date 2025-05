POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Um 12:15 Uhr wurde heute Mittag mitgeteilt, dass es in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau in der dortigen Flüchtlingsunterkunft zu einem Kellerbrand gekommen sei. Am Brandort wurde eine ausgebrannte Waschmaschine in den Kellerräume festgestellt, welche bereits durch die Bewohner mittels Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Die Bewohner der Unterkunft waren nicht gefährdet und konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die Untersuchung der ...

mehr