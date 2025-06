Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.06.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Frontscheibe beschädigt

Um 10:30 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen. Ein vorausfahrender Lkw, der von einem 30-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde, verlor von der Ladefläche mehrere Schottersteine, wovon einer der Steine gegen die Windschutzscheibe des Pkws einschlug und diese beschädigte.

Diebstahl aus Gartenhütte

Zwischen dem 24.05.25 und dem 02.06.25, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück in der Leuchtbergstraße in Eschwege ein. In diesem Zeitraum wurde eine Kiste Bier, die sich in der Gartenhütte befand, ausgetrunken. Zudem wurde eine mit einer Kette gesicherte Wildkamera abgerissen und entwendet. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Ein Fenster am Bahnhofsgebäude in Sontra wurde gestern zwischen 18:20 Uhr und 19:00 Uhr mit einem Hakenkreuz und einem nicht näher definierbaren Schriftzug durch bislang unbekannte Täter beschmiert. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Lkw

Um 16:21 Uhr wurde gestern Nachmittag in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau festgestellt, dass ein Reifen eines dort abgestellten Lkw-Anhängers durch Einstechen beschädigt wurde. Zudem wurde durch den oder die Täter mehrfach in die Plane des Anhängers eingestochen. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 28.05.25, 16:30 Uhr und dem 30.05.25, 08:00 Uhr wurden auf dem Schulgelände der Beruflichen Schulen in Witzenhausen mehrere Graffiti festgestellt. Durch unbekannte Täter wurde die Fassade des Gebäudes sowie Treppenstufen mit pinker Farbe besprüht. Dabei wurden Zahlen und Wörter hinterlassen. Die besprühten Flächen sind teilweise bis zu drei Meter lang. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege