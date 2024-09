Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Nach mehreren Einbrüchen in Giengen ist ein 20-jähriger Mann in Haft.

Ulm (ots)

Am Dienstag (03.09.2024), zwischen 2 und 3 Uhr, brach eine männliche Person in eine Bäckerei in der Marktstraße ein. Dort stahl er wohl ein Mobiltelefon und flüchtete.

Am Mittwochvormittag wurde die Polizei erneut zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Scharenstetterstraße gerufen. Ermittlungen zufolge war ein Einbrecher, vermutlich gegen 4.20 Uhr, auf den Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss geklettert und über die offenstehende Balkontür ins Wohnzimmer gelangt. Dort schlief eine Bewohnerin. Der Einbrecher entwendete aus der Wohnung neben Bargeld auch elektronische Geräte. Danach verließ er unbemerkt die Wohnung über den Balkon.

Ermittlungen zufolge hatte derselbe Einbrecher kurz Zeit davor versucht, durch ein angelehntes Fenster in ein Nachbarhaus zu gelangen. Hierbei wurde ein Bewohner auf ihn aufmerksam. Daraufhin flüchtete er. Anhand einer detaillierten Täterbeschreibung ergab sich im Anschluss der dringende Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung fanden die Ermittler beim Verdächtigen daraufhin Teile des mutmaßlichen Diebesgutes.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde durch das Amtsgericht Heidenheim ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dieser befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heidenheim zum Tatgeschehen dauern an.

