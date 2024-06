Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gesuchter Straftäter leistet bei Festnahme Widerstand - Zwei Polizisten leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei der Festnahme eines 21-jährigen Deutschen am Samstag (01.06.2024) gegen 14.20 Uhr am Ostendplatz erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Die Streifenbesatzung hatten den polizeibekannten Mann, gegen den insgesamt vier Haftbefehle vorlagen, am Ostendplatz erkannt und ihm die Festnahme erklärt. Hierauf rannte er sofort davon, konnte aber eingeholt werden, woraufhin er die Beamten mit gezielten Schlägen attackierte. In dem folgenden Gerangel stürzten die drei Personen zu Boden und dem 21-Jährigen gelang es, einen Einsatzstock der Polizisten zu ergreifen. Dieser konnte ihm aber mit einfacher körperlicher Gewalt wieder abgenommen werden. Mit Hilfe von zwei unbekannten Passanten gelang es, den weiterhin widersetzlichen Randalierer bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte auf dem Boden festzuhalten. Eine 32-jährige Polizeibeamtin und ihr 28 Jahre alter Kollege zogen sich dabei u.a. Schürfwunden an den Armen und Beinen zu. Da sich der Festgenommene möglicherweise ebenfalls Verletzungen zugezogen hatte und sich übergeben musste, wurde ein Rettungswagen angefordert. Der 21-Jährige wurde in einem Krankenhaus untersucht und verblieb dort stationär unter Bewachung durch Polizeibeamte bis Sonntagmorgen. Nachdem ein Arzt die Haftfähigkeit bescheinigt hatte, wurde der Festgenommene gegen 08.30 Uhr in den Polizeigewahrsam eingeliefert und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen des Geschehens am Ostendplatz, insbesondere die beiden helfenden Passanten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 mit dem Polizeirevier 4 Ostendstraße in Verbindung zu setzen.

