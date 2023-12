POL-PDNR: Busfahrt endet in mehreren Strafanzeigen

Rheinbreitbach (ots) - In Rheinbreitbach, Im Bendel, kam es zwischen einem Pärchen in deren Wohnung zu Streitigkeiten, die in gegenseitigen Körperverletzungen mündeten. Zunächst schlug die 34-jährige Bewohnerin ihrem Lebensgefährten mit der flachen Hand ins Gesicht, wobei der weitere 46-jährige Beschuldigte den Schlag mit einem Tritt in den Bauch der Geschädigten beantwortete. Es wurden Strafanzeigen gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Pressestelle ...

