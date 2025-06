POL-GM: Einbruch in Autowerkstatt

Waldbröl (ots) - Am Mittwoch (4. Juni) fuhr ein 63-jähriger Waldbröler mit seinem Pedelec auf dem Geh-/Radweg der B478 von Ziegenhardt in Richtung Waldbröl. Gegen 13:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 60-Jährigen aus Ruppichteroth, der aus Richtung der Ortschaft "Loch" auf die B478 abbiegen wollte. Der 63-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von ...

