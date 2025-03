Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Pfefferspray sorgt für Einsatz an der Christiane-Herzog-Realschule

29 Leichtverletzte Schüler

Nagold (ots)

Kurz vor 10:00 Uhr wurden am Freitag die Rettungskräfte von Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz zur Christiane-Herzog-Realschule nach Nagold gerufen. Die Schule meldete den Einsatz von Pfefferspray nach dem Ende einer Pause und die damit verbunden Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen. "Nach wenigen Minuten waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und die Feuerwehr Nagold leitete, nach einer entsprechende Lageerkundung, sofortige Lüftungsmaßnahmen in dem betroffenen Neubaugebäude der Realschule ein", so der Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Markus Fritsch. "Zu diesem Zeitpunkt war der betroffene Gebäudebereich, mit fünf Schulklassen und insgesamt 120 Schülern, vollständig durch die Lehrkräfte geräumt, hier ein dickes Lob an die Schule für das schnelle und umsichtige Handeln", ergänzt Fritsch.

Aufgrund der zu erwartenden Anzahl an Betroffenen Personen wurde durch die Leitstelle Calw für den Rettungsdienst ein sogenannter MANV-Alarm ausgelöst. Dies bedeutet es liegt eine größere Anzahl an Verletzten vor. So konnten in kurzer Zeit viele Rettungsdienste aus der Region alarmiert werden. Es wurden Kräfte des Deutschen Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst und der DRK-Bereitschaft Nagold Wildberg an der Einsatzstelle zusammengezogen. Insgesamt wurden 29 leichtverletzte Schüler durch den Rettungsdienst ambulant in einem Klassenzimmer untersucht und versorgt. Alle betroffenen Kinder wurden durch die Eltern abgeholt und nach einem Aufklärungsgespräch der Notärztin nach Hause entlassen. Insgesamt waren 18 Rettungskräfte, ein Leitender Notarzt sowie ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst mit insgesamt acht Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

Nach Auskünften der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vor. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer unsachgemäßen Handhabung eines Pfeffersprays durch eine Mitschülerin auszugehen. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier in Nagold übernommen. Der Kreisbrandmeister Dirk Patzelt hat sich vor Ort ein Bild der Lage verschafft und die Einsatzleitung unterstützt. Realschulrektor Andreas Kuhn dankte den Einsatzkräften der gesamten Blaulichtfamilie für ihren Einsatz und die Betreuung der Schüler. Der Schulbetrieb der nicht betroffenen Klassen war nicht beeinträchtigt und wurde ohne Störung fortgeführt.

Die Freiw. Feuerwehr Nagold war mit zwei Fahrzeugen und zwei Einsatzkräfte für die durchgeführten Lüftungsmaßnahmen vor Ort. Die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell