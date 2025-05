Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch über Terrassentür.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend (24./25.05.2025) kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus am Papenbergweg. Die Täter drangen gewaltsam über eine Terrassentür ein und durchwühlten mehrere Schränke. Die Bewohner bemerkten bisher den Verlust von Uhren. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 erbeten.

