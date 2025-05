Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Schwerer Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (23.05.2025) gegen 21:50 Uhr kam es zu einem schweren Raubüberfall auf die AVIA-Tankstelle an der Bielefelder Straße. Zwei unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, bedrohten die Tankstellenmitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderten sie auf, die Kasse zu leeren. Die 25-jährige Mitarbeiterin gab an, dass der männliche Täter eine Pistole auf sie richtete und das Geld forderte. Beide Täter flüchteten anschließend mit einem geringen dreistelligen Eurobetrag fußläufig in Richtung Oerlinghauser Straße. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: - Männlicher Täter: Ca. 1,70 m groß, schwarze Haare, 17 - 25 Jahre alt, dünne Statur, schwarzer Pullover mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Schuhe, FFP2-Maske, Pistole, blau-violette Einmalhandschuhe

- Weiblicher Täter: Ca. 1,60 - 1,65 m groß, schwarze Haare, dunkle Augen, 20 - 25 Jahre alt, helle Jacke mit Kapuze, FFP2-Maske, blau-violette Einmalhandschuhe, schwarze Leggings, weiße Sportschuhe

Die Polizei Lippe bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zu den flüchtigen Tätern sagen kann, wird gebeten, sich direkt an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell