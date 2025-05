Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunken verunfallt

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06:50 Uhr meldete das automatische Notrufsystem eines Audi A6 einen Unfall auf der Behringstraße in Detmold. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 22-jähriger Augustdorfer die Behringstraße in Richtung Wotanstraße befuhr. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen den rechten und anschließend gegen den linken Bordstein. Im weiteren Verlauf kollidierte der PKW mit einer Hauswand und einem Stromkasten vor dem Haus. Da der 22-jährige Unfallverursacher betrunken war, wurde er von einem Rettungswagen in das nahe gelegene Klinikum gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der PKW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Aufgrund des zerstörten Stromkastens kam es im Bereich der Behringstraße teilweise zu Stromausfällen. Die Stadtwerke wurden beauftragt den Schaden zu reparieren.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell