POL-LIP: Bad Salzuflen - Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots) - Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Bad Salzufler den Radweg der Straße am Zubringer in Fahrtrichtung Lage. Zeitgleich beabsichtigte eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Bünde aus der Straße Loheide auf die Straße am Zubringer abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen ...

