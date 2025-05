Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gebäude und Wege an der Uni beschmiert - mehrere tausend Euro Schaden (15.05.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte Gebäude und Wege im Bereich der Uni beschmiert. Die Täter hinterließen an mehreren Stellen an Gebäuden und Wegen politisch motivierte Schriftzüge in roter Sprühfarbe. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien dürften im Bereich von etwa 6.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell