POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße - schwarzen Kia Sportage angefahren und geflüchtet - rund 6.000 Euro Schaden (14.05.2025)

Singen (ots)

Rund 6.000 Euro Schaden ist die Folge einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch auf dem Parkplatz einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 16.50 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer den in einer Parkbucht an den E-Ladesäulen auf dem Parkplatz der Firma "Elma Schmidbauer" abgestellten schwarzen Kia Sportage und entfernte sich anschließend einfach von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

An dem Kia stellte die Polizei im beschädigten Bereich weiße Farbantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

