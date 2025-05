Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Meßkircher Straße verletzt (14.05.2025)

Stockach (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Meßkircher Straße ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten hat. Ein 22-Jähriger war mit einem KTM-Motorrad auf der Meßkircher Straße unterwegs. Vor dem Kreisverkehr bremste ein 49-Jähriger, der eine Ducati Monster fuhr, verkehrsbedingt. Beim Heranfahren an die Ducati ließ der 22-Jährige die Kupplung seines Bikes zu schnell los und prallte gegen den Hinterreifen des vor ihm stehenden Zweirads. Durch den Zusammenstoß fiel der 49-Jährige über den Lenker seiner Maschine und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Höhe des an den beiden Motorrädern entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

