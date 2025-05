POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus "Höllturm-Passage" - schwarzen Toyota Auris angefahren und geflüchtet - rund 4.000 Euro Schaden (12./13.05.2025)

Konstanz (ots) - Eine Trickdiebin hat am Mittwochabend auf der Marktstätte ein Handy entwendet. Gegen 20 Uhr sprach die unbekannte Frau einen 16-Jährigen an und bat ihn, sein Mobiltelefon kurz für einen Anruf benutzen zu können. Daraufhin übergab der Jugendliche der Unbekannten das Handy, im Gegenzug drückte sie ihm ungefragt ein täuschend echt aussehendes iphone 16 Pro in die Hand. Anschließend gab sie vor sich ...

mehr