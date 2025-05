Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrerin bei Unfall auf dem Kreisverkehr Riedstraße verletzt (14.05.2025)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr Riedstraße ist am Mittwochmorgen eine E-Scooterfahrerin verletzt worden. Eine 18-Jährige fuhr mit einem E-Scooter im Kreisverkehr in die falsche Richtung und kollidierte infolge dessen mit einem "entgegenkommenden" Auto eines 61-Jährigen. Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, die sie anschließend in einem Krankenhaus versorgen ließ. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell