LPI-SHL: Manipulation am Moped?

Meiningen (ots) - Am Samstag, den 01.03.2025 wurde eine 38-Jährige Frau bei einer Verkehrskontrolle in Meiningen auf ihre Fahrtauglichkeit getestet, wobei ein positiver Drogentest zu einer Blutentnahme führte, was soweit bedauerlicherweise keine Seltenheit ist. Allerdings war die Dame bereits am Vortag in eine Verkehrskontrolle geraten, wegen derselben Sache aufgefallen und zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht ...

