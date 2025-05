Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlösser an Zugangstüren der Grundschule beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (13./14.05.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen am Gebäude der Grundschule verursacht. Indem sie an insgesamt sieben Zugangstüren Holzspäne in die Zylinderschlösser steckten wurden diese dadurch derart beschädigt, dass ein Austausch erforderlich war.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 916071-0.

