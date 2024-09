Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer touchiert Auto und flüchtet - rund 5.000 Euro Schaden (07./08.09.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Rund 5.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Rollerfahrer bei einer Unfallflucht auf dem Aachweg im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, verursacht. Gegen 01.30 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Schlag und sah anschließend mehrere Rollerfahrer den Aachweg entlangfahren. Am Morgen stellte ein weiterer Anwohner an dem auf Höhe der Nummer 3A geparkten grauen Skoda Citigo eine Beschädigung auf "Lenkerhöhe" an der Fahrzeugtür fest.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher des Schadens nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

