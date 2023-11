PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus+++Mountainbike aus Keller entwendet+++Geldwechseltrick+++Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall+++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim, Kronthaler Weg, Samstag, 25.11.23, 18:00 Uhr bis 18:10 Uhr

(jk)Bei einsetzender Dunkelheit brachen UT in ein Einfamilienhaus in Hofheim ein. Die Täter gelangten über ein Fenster im Untergeschoss in das Objekt. Im dort gelegenen Büro wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigen Stand wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Mountainbike aus Keller entwendet, Bad Soden, Bismarckstraße, Samstag, 25.11.23, 13:16 Uhr

(jk)Aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus wurde ein hochwertiges Mountainbike entwendet. UT gelangte vermutlich über die Eingangstür in das Objekt. Im Keller wurde ein Kellerverschlag aufgehebelt und das Rad entwendet. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Rose, Modell Backroad Randonneur ultegra in der Farbe schwarz.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Geldwechseltrick, Hofheim, Rheingaustraße, Samstag, 25.11.23, 16:57 Uhr

(jk)Durch geschickte Ablenkung wurde Geld bei einem Geldwechseltrick entwendet. Drei unbekannte Täter wollten in einem Geschäft Getränke kaufen. Im Anschluss baten diese darum mehrere 100 Euro-Scheine in 50er zu wechseln. Diese sollten dann erneut gewechselt werden. Im Rahmen dessen stellte der GS dann fest, dass 100 Euro fehlten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Männlich, 35-40 Jahre, 155-165 cm, dicklich, dunkle lichte Haare, dunkle Jacke, 2. Männlich, 20-25 Jahre, 155-165 cm, dicklich, dunkle Haare mit Zopf, Brille, dunkle Haare, helle Jeans, 3. Männlich, 35-40 Jahre, 155-165 cm, kräftig, dunkle Haare und Bart, dunkle Jacke. Alle sollen eine südländische Erscheinung gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall, Eppstein, B455, Samstag, 25.11.23, 18:10 Uhr

(jk)Zwei Fahrzeuge befuhren die B455, aus Richtung BAB 3 kommend, in Richtung Eppstein. Das vorausfahrende Fahrzeug fuhr an der dortigen Lichtzeichenanlage an, musste jedoch verkehrsbedingt unmittelbar wieder abbremsen. Das dahinterfahrende Fahrzeug bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die drei Fahrzeuginsassen im vorderen PKW wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

