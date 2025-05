Rottweil (ots) - Am Dienstagabend haben Polizeibeamte einen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er mehrere Personen mit einer Glasflasche bedroht hatte. Gegen 21:00 Uhr erhob ein 25-Jähriger eine Glasflasche in bedrohlicher Weise gegen andere Personen auf einer Parkbank auf dem Freigelände am Nägelesgraben und ...

