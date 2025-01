Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Kellerbrand, Gebäude musste Stromlinien geschaltet werden.

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute am frühen Abend zu einem Kellerbrand in die Steinhausstraße alarmiert. Aufgrund der zahlreichen Anrufe wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr entsendet. Bei Eintreffen brannte ein Kellerraum in voller Ausdehnung und zahlreiche Bewohner standen an den Fenstern ihrer Wohnungen. Das Feuer wurde von mehreren Trupps unter Atemschutz gelöscht, verletzt wurde niemand. Da das Gebäude aufgrund der Brandschäden stromlos geschaltet werden musste, wurden zahlreiche Bewohner in einem Bus der Hagener Straßenbahn betreut und mussten im Anschluss anderweitig untergebracht werden. Zur Sicherung des Grundschutzes waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr von Freiwilligen Einheiten besetzt. Feuerwehr Hagen

Peter Thiele

