FW Hagen: Aktion zum Nikolaus an der Kinderklinik des Agaplesion AKH in Hagen - Bundesweite Aktion von 60 Feuerwehren -

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen hat am heute den Nikolaus beim Verteilen seiner schokoladigen Kopien an der Kinderklinik unterstützt. Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr halfen mit einer Drehleiter den Nikolaus in das erforderliche Geschoss zu bringen. Gleichzeitig wurden durch Kollegen auf den Stationen Nikoläuse verteilt. Bundesweit haben gestern und heute insgesamt 60 Feuerwehren ähnliche Aktionen durchgeführt. Wir haben so ein Lächeln auf einige Kindergesichter gebracht und für ein bisschen Abwechslung gesorgt.

