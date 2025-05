Allensbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 07.05.2025, auf Donnerstag, 08.05.2025, haben sich unbekannte Täter im Bereich Allensbach und Kaltbrunn an unverschlossenen Autos zu schaffen gemacht. Soweit bislang bekannt, entwendeten sie aus am Sportplatz, in der Gallus-Zembroth-Straße und "Im Reihetal" geparkten ...

mehr