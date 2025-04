POL-EL: Landkreis - Zukunftstag bei der Polizei Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim blickt auf einen erfolgreichen Zukunftstag zurück (Fotos)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Zukunftstag bei der Polizei Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim blickt auf einen erfolgreichen Zukunftstag zurück

Landkreis (ots)

Am 3. April öffnete die Polizei erneut ihre Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis neun. Rund 200 junge Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, verschiedene Bereiche der Polizeiarbeit kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Heidi Herpel, Koordinatorin für das Tagesprogramm, betonte: "Der Zukunftstag ist für die Polizei von entscheidender Bedeutung, da wir junge Menschen frühzeitig für die vielfältigen Aufgabenbereiche begeistern können!" Die Schülerinnen und Schüler waren zu Gast an verschiedenen Standorten der Polizeiinspektion, darunter die Autobahnpolizei und die Wasserschutzpolizei, um hautnah die facettenreichen Tätigkeiten der Polizei zu erleben. Besonders am Standort Lingen war das Interesse groß: Rund 60 Teilnehmende erkundeten die Wache, erhielten Einblicke in die Kriminaltechnik und konnten den Beamtinnen und Beamten ihre Fragen stellen. Ein besonderes Highlight war das Selbstverteidigungstraining. Hier lernten die Schülerinnen und Schüler grundlegende Techniken der Selbstverteidigung, um selbstbewusster und sicherer im Alltag zu agieren. Ein weiterer Höhepunkt war die spektakuläre Vorführung der Diensthundeführerinnen und Diensthundeführer mit ihren vierbeinigen Kollegen. Zudem erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in den Sporttest, der Bestandteil des Bewerbungsverfahrens bei der Polizei ist. Erfreulich war das große Interesse der jungen Teilnehmenden an einer möglichen Karriere bei der Polizei. Viele äußerten den Wunsch, sich später einmal in diesem Berufsfeld zu engagieren. Diese positive Resonanz zeigt, dass die Polizei als Arbeitgeber hoch angesehen ist und junge Menschen motiviert, zur Sicherheit unserer Gesellschaft beizutragen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bedankt sich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz und freut sich auf den nächsten Zukunftstag.

