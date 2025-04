Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Reinigungsdämpfe entzündeten sich

Meppen (ots)

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hinterstraße in Meppen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen reinigte ein 47-jähriger Mann gegen 14:15 Uhr das Innere seines Ford auf einem dortigen Parkplatz. Als er anschließend in der Fahrgastzelle des Pick-ups eine Zigarette anzündete, entzündeten sich die Aerosoldämpfe des zuvor verwendeten Reinigers im Innenraum des Fahrzeugs. Der Mann wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Weitere Pkw in der Umgebung sowie ein Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

