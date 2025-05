Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannte machen sich an unverschlossenen Autos zu schaffen - Bargeld und EC-Karten entwendet - Polizei bittet um Hinweise (07./08.05.2025)

Allensbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 07.05.2025, auf Donnerstag, 08.05.2025, haben sich unbekannte Täter im Bereich Allensbach und Kaltbrunn an unverschlossenen Autos zu schaffen gemacht. Soweit bislang bekannt, entwendeten sie aus am Sportplatz, in der Gallus-Zembroth-Straße und "Im Reihetal" geparkten Fahrzeugen Bargeld, EC- und Kreditkarten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und bitte um Hinweise, insbesondere um Überprüfung privater Kameraaufnahmen der betroffenen Nacht und ggf. Mitteilung an den Polizeiposten-Allensbach, Tel. 07533 99700-0.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, Fahrzeuge immer sorgfältig zu verschließen und keinerlei Bargeld oder Wertgegenstände darin liegenzulassen!

