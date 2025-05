Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K6174, Lkr. Konstanz) Gestürzter unbekannter Motorradfahrer hinterlässt auf der Bergstraße Ölspur - Polizei sucht Zeugen (13.05.2025)

Bodman-Ludwigshafen, K6174 (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Motorradfahrer auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bonndorf und Ludwigshafen verunfallt. Gegen 17 Uhr beobachteten unbeteiligte Motorradfahrer wie ein unbekannter Biker auf der Bergstraße von Bonndorf kommend in Richtung Ludwigshafen fuhr. In einer Kurve auf Höhe des Parkplatzes an einer Aussichtsplattform stürzte er, verletzte sich leicht, fuhr dann jedoch weiter. Vor Ort stellten die Beamten mehrere schwarze und orange Fahrzeugteile sicher, die von dem beschädigten Zweirad stammen dürften. In Folge des Unfalls verlor das Motorrad zudem Öl, um deren Beseitigung sich der Unbekannte nicht kümmerte. Die Straßenmeisterei übernahm daraufhin das Abstreuen und Sichern der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den gestürzten Biker geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

