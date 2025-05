Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Blitzeranhänger auf der Grenzbachstraße beschädigt (12.05.2025)

Konstanz (ots)

Am Montagabend haben Unbekannte ein Geschwindigkeitsmessgerät auf der Grenzbachstraße beschädigt. Die Täter leerten einen mehrere Liter fassenden Eimer weißer Farbe über dem derzeit dort aufgestellten Blitzeranhänger aus, so dass neben dem Gerät auch der Rasen darunter nicht unwesentlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Der durch die "Aktion" entstandene Schaden dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

