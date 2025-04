Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte beschädigen Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag ein Rennrad von einem Grundstück im Pfeifertälchen entwendet. Laut eines Zeugen hatten Jugendliche das rote Rad der Marke Express gegen 14:30 Uhr an sich genommen. Gegen 18 Uhr war das Fahrrad dann wieder an seinem Platz. Leider wurde es so beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Schuppen auf dem gleichen Grundstück von Unbekannten geöffnet und daraus mehrere Werkzeuge geklaut. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

