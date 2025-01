LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Ilmenau (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden in der Zeit zwischen gestern Nachmittag und den frühen Stunden des heutigen Tages Blutentnahmen angeordnet. Bei einem 36-jährigen Fahrer eines E-Scooter in der Unterpörlitzer Straße reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Auch ein 17-Jähriger war mit einem E-Scooter in der Straße "Am Ilmufer" unterwegs. Zusätzlich zu dem positiven Test auf Cannabis war das Fahrzeug nicht versichert. Ein ...

