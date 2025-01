Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden in der Zeit zwischen gestern Nachmittag und den frühen Stunden des heutigen Tages Blutentnahmen angeordnet. Bei einem 36-jährigen Fahrer eines E-Scooter in der Unterpörlitzer Straße reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Auch ein 17-Jähriger war mit einem E-Scooter in der Straße "Am Ilmufer" unterwegs. Zusätzlich zu dem positiven Test auf Cannabis war das Fahrzeug nicht versichert. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer führte sein Fahrzeug in der Straße "Grenzhammer". Laut Testergebnis hatte er offenbar Kokain konsumiert. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Gegen die Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. In derartigen Fällen kann die Fahrerlaubnisbehörde zusätzlich weitreichende fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen initiieren. (jd)

