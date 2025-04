Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kraftstoff gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag aus drei Pkw in der Trippstadter Straße in Hochspeyer Kraftstoff geklaut. Der Audi A3, der KIA Ceed und der VW Polo waren zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, auf einem Waldparkplatz abgestellt. Die Diebe bohrten die Tanks der Fahrzeuge an und fingen das auslaufende Benzin auf. Ein Auto war ein Dieselfahrzeug. Hier ließen die Unbekannten den Kraftstoff auf den Boden laufen. Die Feuerwehr konnte die Fläche mit einem Bindemittel abstreuen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

